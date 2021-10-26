एक्यूआई 243 : बुजुर्गों की सेहत पर भारी पड़ रहा मौसम

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बढ़ती ठंड के दौरान बुजुर्गों को सुबह उठने के बाद शरीर में अकड़न, घुटनों में दर्द और हाथ-पैरों के जोड़ों में परेशानी महसूस हो रही है। वहीं, बदलते मौसम के कारण सर्दी-जुकाम और खांसी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं।स्वामी कल्याण देव जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. योगेंद्र त्रिखा का कहना है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और तापमान के बदलाव को सहन करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में बुजुर्गों को सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनने, ठंडी हवा से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जा रही है। नियमित खानपान और हल्की शारीरिक गतिविधि भी जरूरी है। बताया कि ओपीडी में इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।निर्माण के कामों पर आज से रहेगी रोकमुजफ्फरनगर। बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बृहस्पतिवार से 20 नवंबर तक धूल उत्पन्न करने वाली विध्वंस और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी डॉ.गीतेश चन्द्रा ने बताया कि बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा, जिनसे धूल उड़ती है। आवश्यक परियोजनाओं को इन प्रतिबंधों से छूट मिलेगी। इनमें रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, अस्पताल, जलापूर्ति, स्वच्छता, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय महत्व की अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। जबकि राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, बिजली ट्रांसमिशन लाइनें और पाइपलाइन जैसी ढांचागत परियोजनाएं भी प्रतिबंधों के दायरे में आएंगी। संवाद