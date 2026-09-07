अंकित हत्याकांड:‘भरी कोर्ट में गोली मारेंगे...’ गाने के लेखक को धमकियां, बोले-'मेरा किसी गैंग से संबंध नहीं'

अंकित ने गाने में किया था अभिनय

बताया जा रहा है कि ‘भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान’ गाना राहुल पुट्ठी ने लिखा और गाया था, जबकि अंकित बालियान ने इसमें अभिनय किया था। अंकित की हत्या के बाद इस गाने को लेकर भी चर्चा शुरू हुई है। हालांकि पुलिस अभी हत्या के पीछे की वास्तविक वजह और गाने से जुड़े किसी विवाद की भूमिका की जांच कर रही है। इसे हत्या का कारण मानकर निष्कर्ष निकाला जाना अभी जल्दबाजी होगी।

दो और हत्याओं की धमकी के बाद बढ़ी चिंता

अंकित हत्याकांड में वांछित शूटरों के नाम से सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में दो और हत्याओं की धमकी सामने आने के बाद राहुल पुट्ठी की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने वीडियो के जरिए साफ किया कि उनका किसी आपराधिक गिरोह से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।