फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Ankit Baliyan Murder: Songwriter Rahul Puthi Receives Threats, Says He Has No Link With Any Gang

अंकित हत्याकांड:‘भरी कोर्ट में गोली मारेंगे...’ गाने के लेखक को धमकियां, बोले-'मेरा किसी गैंग से संबंध नहीं'

Mon, 07 Sep 2026 05:35 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 07 Sep 2026 05:35 PM IST
सार

अंकित बालियान हत्याकांड के बाद ‘भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान’ के लेखक-गायक राहुल पुट्ठी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया। उन्होंने किसी गैंग से संबंध से इनकार करते हुए परिवार की सुरक्षा पर चिंता जताई।

विज्ञापन
Ankit Baliyan Murder: Songwriter Rahul Puthi Receives Threats, Says He Has No Link With Any Gang
अंकित हत्याकांड, राहुल पुठ्ठी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शामली। हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड के बाद ‘भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान’ गाने के लेखक और गायक राहुल पुट्ठी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि उनका किसी भी गैंग से कोई संबंध नहीं है और सोशल मीडिया पर सामने आ रही धमकी भरी पोस्ट की वजह से वह और उनका परिवार दहशत में है।

विज्ञापन

सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर मांगी माफी
हरियाणा के हिसार जिले के हांसी निवासी राहुल पुट्ठी ने वीडियो में कहा कि पिछले कई दिनों से यूपी और हरियाणा में चल रही घटनाओं और सोशल मीडिया पर सामने आ रही पोस्ट से वह और उनका परिवार डरा हुआ है।उन्होंने कहा कि हरियाणवी कलाकार मनोरंजन के लिए गाने बनाते हैं। उनका उद्देश्य किसी गैंग या व्यक्ति को बढ़ावा देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि उनके किसी गाने से किसी को परेशानी या ठेस पहुंची है तो वह उसके लिए माफी मांगते हैं।

विज्ञापन

Ankit Baliyan Murder: Songwriter Rahul Puthi Receives Threats, Says He Has No Link With Any Gang
सत्यम और आर्यन। अंकित बालियान की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

अंकित ने गाने में किया था अभिनय
बताया जा रहा है कि ‘भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान’ गाना राहुल पुट्ठी ने लिखा और गाया था, जबकि अंकित बालियान ने इसमें अभिनय किया था। अंकित की हत्या के बाद इस गाने को लेकर भी चर्चा शुरू हुई है। हालांकि पुलिस अभी हत्या के पीछे की वास्तविक वजह और गाने से जुड़े किसी विवाद की भूमिका की जांच कर रही है। इसे हत्या का कारण मानकर निष्कर्ष निकाला जाना अभी जल्दबाजी होगी।

दो और हत्याओं की धमकी के बाद बढ़ी चिंता
अंकित हत्याकांड में वांछित शूटरों के नाम से सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में दो और हत्याओं की धमकी सामने आने के बाद राहुल पुट्ठी की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने वीडियो के जरिए साफ किया कि उनका किसी आपराधिक गिरोह से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

Ankit Baliyan Murder: Songwriter Rahul Puthi Receives Threats, Says He Has No Link With Any Gang
अंकित बालियान - फोटो : सोशल मीडिया

कौन हैं राहुल पुट्ठी?
राहुल पुट्ठी हरियाणा के हिसार जिले के हांसी के रहने वाले हरियाणवी गायक और गीतकार हैं। उन्होंने कई हरियाणवी गाने लिखे और गाए हैं। उनके चर्चित गीतों में ‘भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान’, ‘अंगली घुमाई जाटा’, ‘लव मैरिज’ और ‘जाट’ शामिल हैं।

अंकित हत्याकांड की जांच में गाने की भूमिका भी खंगाल रही पुलिस
अंकित बालियान की हत्या के बाद पुलिस हत्याकांड की साजिश, आरोपियों के नेटवर्क और घटना से जुड़े सभी संभावित कारणों की जांच कर रही है। इसी क्रम में गाने को लेकर सामने आए विवाद और सोशल मीडिया पर चल रही धमकियों की भी पड़ताल की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed