फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   10 gangsters arrested for stealing transformer parts and wires, two injured in encounter

Muzaffarnagar News: ट्रांसफार्मर का सामान, तार चोर गिरोह के 10 बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में दो घायल

Wed, 26 Aug 2026 01:45 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
10 gangsters arrested for stealing transformer parts and wires, two injured in encounter
मुजफ्फरनगर। शाहपुर थाना पुलिस ने बिजली के तार और ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने वाले दो गिरोह के दस आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दो अलग-अलग मुठभेड़ों के दौरान दो बदमाश घायल भी हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों से अवैध हथियार, दो पिकअप वाहन और लाखों रुपये का चोरी का सामान बरामद किया है।
विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक देहात अक्षय संजय महाडीक ने प्रेसवार्ता में बताया कि सोमवार देर रात शाहपुर पुलिस की काकड़ा से निरमाना मार्ग पर पिकअप सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान वहलना गांव निवासी जोगिंदर उर्फ टीना और मेरठ के सुल्तान पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने उनके तीन साथियों इरशाद, सद्दाम उर्फ राजू और मुकीम को भी गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से दो तमंचे, तीन चाकू, एक पिकअप और 70 किलो ट्रांसफार्मर कॉइल सहित अन्य चोरी का सामान मिला। उनके पास से 1500 रुपये भी बरामद हुए। जोगिंदर उर्फ टीना गिरोह का सरगना है और उस पर विद्युत अधिनियम के 48 मामले दर्ज हैं। सुल्तान पर नौ, सद्दाम उर्फ राजू पर पांच और इरशाद व मुकीम पर चार-चार मामले दर्ज हैं।
विज्ञापन

एक अन्य मुठभेड़ देर रात गढ़ी बहादुरपुर मार्ग पर पिकअप सवार पांच बदमाशों के साथ हुई, जिसमें कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने मीरापुर के सुऐब, जानसठ के सालिम उर्फ लीली, मुशब्बिर अब्बास, उजेर मेहंदी और दिल्ली निवासी इरफान को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से दो तमंचे, तीन चाकू और पांच किलो चोरी का विद्युत तार बरामद किया गया। यह तार पांच अगस्त को कुटबी और 16 अगस्त को किनौनी के जंगल से नलकूप की लाइन से चुराया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

गिरफ्तार सभी आरोपी इस तार को बेचने के लिए ले जा रहे थे। इस गिरोह के सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ मुजफ्फरनगर जनपद के विभिन्न थानों में पांच-पांच मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक देहात ने बताया कि यह कार्रवाई चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए की गई है। गिरफ्तार सभी आरोपियों का चालान कर दिया गया है। प्रेसवार्ता के दौरान शाहपुर थानाध्यक्ष गजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed