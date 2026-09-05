Moradabad News: हाईवे किनारे मिला युवक का शव, शिनाख्त नहीं

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बृहस्पतिवार रात करीब 12 बजे ब्रजघाट चौकी क्षेत्र में पेट्रोल पंप के निकट युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक की पहचान कराने के लिए उसके कपड़ों की तलाशी ली लेकिन उसके पास से कोई कागजात नहीं मिले, जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस के अनुसार मृत युवक आसपास भिक्षा मांग कर गुजारा करता था। उसे कई बार ब्रजघाट में देखा गया था। इंस्पेक्टर मनोज कुमार का कहना है कि युवक का शव मॉर्चरी पर रखवाया गया है। संवाद

गजरौला। हाईवे पर ब्रजघाट चौकी क्षेत्र में युवक का शव मिला। उसकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने हादसे की आशंका जताई है।