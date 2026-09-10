Moradabad News: बाइक चोरी के आरोपी की गिरफ्तार के लिए सीओ दफ्तर पर प्रदर्शन

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ज्ञापन में बताया गया कि थाना डिलारी के गांव पाइंदापुर निवासी अमित कुमार 31 अगस्त को नगर में काशीपुर मार्ग पर स्थित जीवन बीमा निगम के ऑफिस में आए थे। बाइक को केनरा बैंक के निकट खड़ा कर ऑफिस चले गए थे। वापस आने पर बाइक नहीं थी। पुलिस ने घटना के पांच दिन बाद अज्ञात चोर के खिलाफ बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज की है।अमित कुमार का कहना है कि सीसीटीवी से बाइक चोरी करने के आरोपी की बाइक सहित फुटेज निकलवा कर पुलिस को दी जा चुकी है लेकिन पुलिस आरोपी और बाइक को बरामद करने की कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पर सीओ ने कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को आरोपी और बाइक को शीघ्र बरामद करने के लिए निर्देश दिए। प्रदर्शन में मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष वीर सिंह, प्रीतम सिंह, सत्य प्रकाश सिंह, नरेश सिंह, राजकुमार शर्मा, संजीव कुमार आदि मौजूद रहे।