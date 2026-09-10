Moradabad News: भाकियू टिकैत की अधिकारियों से त्रिपक्षीय वार्ता में छाया तेंदुओं का मुद्दा

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भाकियू टिकैत के प्रदेश उपाध्यक्ष पश्चिमी यूपी चौधरी ऋषिपाल सिंह ने कहा कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे तेंदुओं के आतंक और इनके दिखाई देने के कारण किसानों ने खेतों पर जाना बंद कर दिया है। ऐसे में फसलों की देखभाल नहीं हो पा रही है। वन विभाग को उचित प्रबंध करते हुए तेंदुओं को पकड़वाने के लिए अधिक पिंजरे लगवाने चाहिए। वार्ता में दीवान चीनी मिल अगवानपुर, अवध चीनी मिल स्योहारा बिजनौर और त्रिवेणी चीनी मिल रानी नांगल ठाकुरद्वारा के अधिकारियों से कांठ को पांच-पांच पिंजरे बनवाकर देने को कहा गया। इसके अलावा वार्ता में किसानों ने बिजली का मुद्दा भी जोरदार ढंग से उठाया। शीघ्र निस्तारण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। किसानों ने आगामी सीजन में गन्ने का मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल देने, क्रय केंद्रों के प्लेटफार्म बड़े करने, गन्ना सर्वे, मृदा परीक्षण केंद्र खुलवाने, गेहूं की बोआई से पहले नहरों की साफ-सफाई कराने, नगर में अतिक्रमण से निजात दिलाने और प्रमुख चौराहों, तिराहों पर गोल चक्कर बनवाने की भी मांग की।एसडीएम स्निग्धा चतुर्वेदी से सभी समस्याओं और मांगों पर मौजूद अधिकारियों से समीक्षा कर निस्तारण का आश्वासन दिया। वार्ता में एसडीओ बिजली सचिन रस्तोगी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सिराज मलिक, गन्ना समिति सचिव खेत सिंह, वन रक्षक नीटू चौहान, एडीओ कृषि सनोज कुमार, स्योहारा चीनी मिल से राजीव चौधरी आदि समेत भाकियू टिकैत के जिला उपाध्यक्ष हरदीप सिंह, तहसील अध्यक्ष दर्शन सिंह, प्रभारी सियाराम बिश्नोई पंकज, जिला सचिव डॉ. सुशील कुमार यादव, नगराध्यक्ष अरविंद बिश्नोई जॉनी, ब्लॉक अध्यक्ष अंगद चौधरी, नौबत सिंह, धर्मपाल सैनी, पुलकीत सिंह, अंश ढिल्लो, भविष्य बिश्नोई, अजय सिंह, अनोज कुमार, महेश कुमार आदि रहे।फोटो सं. 04