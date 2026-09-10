Moradabad News: धूमधाम से मना श्रीकृष्ण छठी महोत्सव, झांकियों ने मोहा मन

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कांठ के मोहल्ला विशनपुरा स्थित श्री विश्नोई मंदिर के सामने खाटू श्याम परिवार (कमेटी) और व्यापारियों की ओर से कराए गए छठी महोत्सव की शुरुआत अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष आचार्य भावेश शर्मा ने पूजन कर कराई। पूजन के दौरान मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश माहेश्वरी, थाना प्रभारी निरीक्षक सुदेश पाल सिंह, सहकारी गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष कुंवर सुरेंद्र सिंह बिश्नोई ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया।राधा-कृष्ण का स्वरूप धारण कर कलाकारों ने नृत्य किया। वहीं श्रद्धालुओं को भंडारे में प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में श्री बिश्नोई मंदिर विशनपुरा के महंत संत स्वामी जगदेवानंद जी महाराज, झाड़ वाले नागराज मंदिर के महंत स्वामी विजयानंद महाराज, नीरज विश्नोई एनवाईसी, राहुल लोहिया, चौधरी सुबोध कुमार, दीपक प्रधान, मोहित विश्नोई, अभय प्रधान, अंकुर विश्नोई, विजेंद्र विश्नोई, पम्मी विश्नोई, राजेंद्र विश्नोई, सौरभ शारदा, सौरभ अग्रवाल, अखिलेश शर्मा आदि रहे।