Moradabad News: युवक ने रेलवे पुल से बिजली लाइन पर लगाई छलांग, करंट से झुलसा

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मंगलवार की सुबह कांठ क्षेत्र के कस्बा उमरी कलां के मोहल्ला आबिदपुरा का एजाज अहमद (21) कांठ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और यहां एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जा रहे पुल पर चढ़ गया। यहां उसने अज्ञात कारणों के चलते पुल से नीचे छलांग लगा दी। लेकिन वह पुल के नीचे से होकर जा रही रेलवे की हाई वोल्टेज बिजली लाइन की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलसने के साथ ही नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। बिजली लाइन में फाल्ट की आवाज सुनकर स्टेशन अधीक्षक सहित अन्य स्टाफ दौड़कर पहुंचा तो वह नीचे जमीन पर पड़ा था और उसके कपड़ों में आग लगी थी।इसके बाद कांठ थाना पुलिस और आरपीएफ को सूचना दी गई। बुरी तरह से झुलसे व गंभीर घायल एजाज को इलाज के लिए सीएचसी कांठ लाया गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजीव सिंह ने बताया कि हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया।इधर परिजन बेहतर इलाज के लिए उसे मुरादाबाद के निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कांठ नगर में उसकी रिश्तेदारी भी है। इस मामले को लेकर उमरी कलां में लोग दिन भर तरह-तरह की चर्चा करते रहे और इसे मामले को प्रेम प्रसंग से भी जोड़ रहे थे।उमरी कलां के सभासद के पति मास्टर शमीम अहमद ने बताया कि युवक मेहनत मजदूरी करता है और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। कस्बे के लोग उसके इलाज के लिए आपस में मिलकर सहयोग कर रहे हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक कांठ सुदेश पाल सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन से घटना के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, मामला जीआरपी का होने के कारण बाकी कार्रवाई वहीं पर प्रचलित है।