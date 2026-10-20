फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Youth beaten over dispute regarding laying of an electric wire; case registered

Moradabad News: बिजली का तार डालने के विवाद में युवक को पीटा, रिपोर्ट दर्ज

Tue, 20 Oct 2026 02:13 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Tue, 20 Oct 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Youth beaten over dispute regarding laying of an electric wire; case registered
बिलारी। मल्लपुर जन्नू गांव में विद्युत लाइन से तार डालने के विवाद में युवक को पीटने की घटना में चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मल्लपुर जन्नू गांव निवासी हेमलता की ओर से सोमवार को थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा गया है कि गांव निवासी महेश यादव उसकी जगह में होकर विद्युत लाइन से तार डाल रहा था। जब उसके बेटे शुभम गोस्वामी ने यह कहकर विरोध किया कि हमारी जगह में होकर तार न डाला जाए। हेमलता का आरोप है कि विरोध करने पर दूसरे पक्ष के महेश यादव, आशीष यादव, गुडिया और अंशु ने उसके बेटे को लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। बेटे को मेडिकल उपचार के लिए पहले सीएचसी बिलारी ले जाया गया। यहां हालत गंभीर बनी रहने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाना बिलारी प्रभारी उदय प्रताप सिंह का कहना है कि महिला की तहरीर पर चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed