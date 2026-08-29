Moradabad News: पाकबड़ा में युवक पर ईंट-पत्थरों से हमला, दो आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन





पाकबड़ा। थाना क्षेत्र के शनिवार का बाजार मोहल्ला जामा मस्जिद के पास बुधवार रात रंजिश के चलते एक युवक पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया गया। सिर पर ईंट-पत्थरों से किए गए हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल के पिता की तहरीर पर दो आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पाकबड़ा के शनिवार का बाजार निवासी शाकिर का बेटा मोहम्मद फैजान बुधवार रात नल पर पानी पी रहा था। इसी दौरान वहां पड़ोस में रहने वाले अब्बास अपने किराएदार आलम के साथ वहां पहुंच गया और उन्होंने फैजान के साथ गाली-गलौज की। फैजान ने विरोध किया तो दोनों आरोपियों ने उस पर ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आरोपी धमकी देकर भाग गए। परिजन गंभीर रूप से घायल फैजान को जिला अस्पताल ले गए जहां से हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ रेफर कर दिया गया है। सीओ हाईवे वरुण कुमार ने बताया कि घायल के पिता शाकिर की तहरीर पर आरोपी अब्बास और आलम के खिलाफ जानलेवा हमले की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। शुक्रवार की दोपहर दोनों को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। संवाद