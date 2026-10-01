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Moradabad News: ग्राम प्रधान चुनाव की रंजिश में युवक पर हमला

Thu, 01 Oct 2026 02:23 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:23 AM IST
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Youth attacked due to enmity stemming from the village head election.
भगतपुर (मुरादाबाद)। थाना क्षेत्र के गांव करियानंगला में आगामी ग्राम प्रधान चुनाव की तैयारी को लेकर पनप रही रंजिश में बुधवार की सुबह एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के समर्थक को घेर लिया और हमला कर दिया। उसे बचाने आए परिवार के लोगों पर भी हमला कर दिया। इस घटना में पांच लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने दस लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की है।
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भगतपुर के करियानंगला निवासी सईद अहमद ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसके परिवार के नवी हसन और दूसरे पक्ष से कासम प्रधान पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच रंजिश पनप रही है। सईद अहमद ने बताया कि बुधवार की सुबह करीब 7:30 बजे वह मस्जिद से अपने घर जा रहा था। रास्ते में गांव के कासम पक्ष के मेंहदी हसन और जाहिद मिल गए।
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आरोप है कि दोनों ने गाली-गलौज करते हुए चुनाव लड़ने की बात नाराजगी जताई। विरोध करने पर मौके पर अन्य आरोपी भी पहुंच गए। आरोप है कि इसके बाद सभी ने लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। इसकी जानकारी मिलने पर सईद अहमद के परिवार के लोग आ गए। हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की।
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इस घटना में पांच लोग घायल हो गए। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर मौके से चले गए। जिले हसन की हालत गंभीर है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि सईद अहमद की तहरीर के आधार पर मेंहदी हसन, जाहिद, अरबाज, अकहरुद्दीन, हासम, कासम, नाजिम, नावेद, फिरोज और नईम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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