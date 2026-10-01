Moradabad News: ग्राम प्रधान चुनाव की रंजिश में युवक पर हमला

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भगतपुर के करियानंगला निवासी सईद अहमद ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसके परिवार के नवी हसन और दूसरे पक्ष से कासम प्रधान पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच रंजिश पनप रही है। सईद अहमद ने बताया कि बुधवार की सुबह करीब 7:30 बजे वह मस्जिद से अपने घर जा रहा था। रास्ते में गांव के कासम पक्ष के मेंहदी हसन और जाहिद मिल गए।आरोप है कि दोनों ने गाली-गलौज करते हुए चुनाव लड़ने की बात नाराजगी जताई। विरोध करने पर मौके पर अन्य आरोपी भी पहुंच गए। आरोप है कि इसके बाद सभी ने लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। इसकी जानकारी मिलने पर सईद अहमद के परिवार के लोग आ गए। हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की।इस घटना में पांच लोग घायल हो गए। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर मौके से चले गए। जिले हसन की हालत गंभीर है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि सईद अहमद की तहरीर के आधार पर मेंहदी हसन, जाहिद, अरबाज, अकहरुद्दीन, हासम, कासम, नाजिम, नावेद, फिरोज और नईम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।