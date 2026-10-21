फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Young woman consumes poison, dies

Moradabad News: युवती ने जहर खाया, मौत

Wed, 21 Oct 2026 01:04 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
Young woman consumes poison, dies
पाकबड़ा। थानाक्षेत्र के मौढ़ा तैय्या गांव में 20 वर्षीय युवती ने जहर खा लिया। दिल्ली रोड स्थित निजी अस्पताल में मंगलवार की सुबह युवती की मौत हो गई। मंगलवार शाम आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर के सेवन से मौत होने की पुष्टि हुई है। एसपी सिटी कुमार रण विजयसिंह ने बताया कि पाकबड़ा के मौढ़ा तैय्या निवासी रोहिताश की बेटी प्रीति ने दो दिन पहले जहर खा लिया था। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई थी। परिजन उसे अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया थी जहां उसका उपचार चल रहा था। मंगलवार की सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवती के जहर खाने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed