Moradabad News: होटल के बाहर युवक को दोस्तों ने पीटा
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:20 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:20 AM IST
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मुरादाबाद। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में होटल के बाहर एक युवक की उसके साथियों ने पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। दीनदयाल नगर निवासी सागर बजाज ने सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि एक सितंबर को उसके दोस्त अनमोल ने कॉल कर उसे एक होटल बुला लिया। यहां अनमोल अपने अन्य दोस्त सागर छाबड़ा और बड्डन के साथ मौजूद था। सागर बजाज का दावा है कि उसके दोस्तों ने उस पर शराब पीने के लिए दबाव बनाया। सागर छाबड़ा ने इन्कार कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने उसके गाली-गलौज की। इसके बाद सागर बजाज होटल से बाहर आ गया और आरोपी पीछे से आ गए और उसके साथ मारपीट की। इसी दौरान उसका पर्स भी गिर गया। पर्स में आधार कार्ड, अन्य दस्तावेज और 28 हजार 600 रुपये थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस तो आरोपी भाग गए। सीओ सिविल लाइंस अभिनव द्विवेदी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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