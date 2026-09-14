Moradabad News: मानव उत्थान सेवा समिति की महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा

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कलश यात्रा पौड़ाखेड़ा मंदिर से शुरू हुई। कलश यात्रा को भाजपा नेता विश्वास यादव, विकास गुप्ता अधिवक्ता, किशनलाल प्रजापति और देशराज सिंह आदि ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में शामिल महिलाएं और पुरुष प्रेरणादायी संदेश लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। यात्रा शाहबाद रोड, महाराणा प्रताप चौक, बस स्टैंड, गांधी पार्क, नई सड़क बाजार में होते हुए अंत में पौड़ाखेड़ा मंदिर पर पहुंची। महापुरुषों के चित्रों, बच्चों की मनमोहक झांकियों और आध्यात्मिक नारों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया।सत्संग में महात्मा विजेताबाई ने कहा कि संतों का सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। इसके प्रभाव से मानव दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाता है। मानव का महान गुण सद्भावना है। सत्संग के अंत में आरती हुई और बाद में भंडारे में बड़ी संख्या में प्रसाद बांटा गया। इस अवसर पर देशराज सिंह, मुनेश प्रजापति, दिनेश कुमार, हरवंश मौर्य, कुंवरपाल सिंह व मनोज कुमार सिंह रहे। संवाद