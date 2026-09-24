Moradabad News: शराब की दुकान हटाने को महिलाओं ने किया हंगामा, बोलीं - घरों में बढ़े लड़ाई-झगड़े, बिगड़ रहे युवा

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गांव पेली बिश्नोई में मुरादाबाद-बिजनौर जनपद की सीमा पर देसी शराब की दुकान है। गांव की महिलाओं ने शराब की दुकान को हटाने के लिए पिछले दिनों दो बार तहसील में एसडीएम को प्रार्थना-पत्र दिया था। एसडीएम ने इस संबंध में अपनी ओर से एक पत्र आबकारी विभाग को भेजा था और शराब की दुकान के आसपास लड़ाई-झगड़ों और शरारती तत्वों के होने की शिकायत पर पुलिस ड्यूटी के निर्देश भी दिए थे। लेकिन महिलाओं का कथित आरोप है कि इसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई।बुधवार को नाराज महिलाएं पोस्टर-बैनर लेकर शराब की दुकान के सामने पेली बिश्नोई-हिरनपुरा मार्ग पर पहुंचीं और धरना-प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगीं। सूचना पाकर हल्का उपनिरीक्षक विवेक कसाना पहुंचे और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानीं। इसके बाद थाने से महिला उपनिरीक्षक सोनम, उपनिरीक्षक सुभाष धनकड़, मोनू शर्मा आदि भी फोर्स के साथ पहुंच गए। काफी देर तक महिलाओं का समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह शराब की दुकान को यहां हटवाने की मांग की अड़ी रहीं।इसके बाद नायब तहसीलदार सिद्धार्थ सक्सेना पहुंचे और महिलाओं से बात की, लेकिन वह फिर भी अपनी मांग पर अड़ी रहीं। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची एसडीएम स्निग्धा चतुर्वेदी को महिलाओं ने बताया कि शराब की दुकान होने से बच्चों और लोगों पर गलत असर पड़ रहा है। इससे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। एसडीएम ने पुनः दुकान के पास निरंतर पुलिस ड्यूटी के निर्देश दिए। साथ ही दुकान के कर्मचारी को भी अव्यवस्था पर फटकार लगाई। उन्होंने महिलाओं को समझा-बुझाकर शांत करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद महिलाओं ने धरना-प्रदर्शन को खत्म किया।वर्जन....कांठ के गांव पेली बिश्नोई में शराब की दुकान नियमानुसार संचालित है। संचालक द्वारा लाइसेंस भी लिया हुआ है। जिस समय यह दुकान स्थापित हुई थी, उस वक्त किसी ने विरोध नहीं किया था। अब विरोध कर रहीं महिलाओं की शिकायत है कि दुकान देर तक खुलती है, इस संबंध में संबंधितों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय के बाद दुकान किसी भी दशा में न खुले। इसी के साथ पुलिस निगरानी को कहा गया है।- रजनीश प्रताप सिंह, आबकारी निरीक्षक...पेली बिश्नोई में शराब का दुकान की विरोध कर रहीं महिलाओं को मौके पर पहुंचकर समझा-बुझाकर शांत किया गया है। इस संबंध में जो भी नियम विरुद्ध हैं, उसकी जांच कराई जाएगी। दुकान के स्वामी को भी बृहस्पतिवार को तहसील बुलाया गया है। दुकान में खुली खिड़की को बंद कराने के साथ ही सीसीटीवी कैमरों को हर वक्त संचालित रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में आबकारी विभाग के अधिकारियों से भी बात हुई है। पहले भी विभाग को पत्र भेजा जा चुका है। - स्निग्धा चतुर्वेदी एसडीएम, कांठ