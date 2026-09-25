Moradabad News: प्रेमी ने निकाह नहीं किया तो महिला ने जहर खाकर दे दी जान

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अगवानपुर के एक मोहल्ला निवासी महिला के पति की मौत हो चुकी है। उसके दो बेटे और एक बेटी है। दो साल से महिला अकेली रह रहीं है। उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाया है। इस मकान में कस्बे के एक युवक का आना जाना था। इस दौरान युवक ने महिला को शादी का वादा कर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। एक साल से दोनों की नजदीकियां बढ़ गई। महिला शादी के लिए युवक पर दबाव बना रही थी लेकिन युवक बहाना बनाकर टाल टाल देता था। कुछ दिन पहले युवक ने उसको भरोसा दिया कि वह महिला के पिता सऊदी जाने के बाद निकाह कर लेगा। महिला के पिता सऊदी चले गए। महिला ने फिर दबाव बनाया तो युवक ने बृहस्पतिवार को निकाह करने का वादा दिया। महिला निकाह की तैयारी में जुट गई लेकिन दोपहर में युवक ने निकाह से इंकार कर दिया। महिला ने फोन किया और बोली आज निकाह नहीं हुआ तो जान दे दूंगी। शाम चार बजे महिला ने ज़हरीला पदार्थ खा लिया। महिला की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे कांठ रोड़ स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुँचे। जहां डाक्टरों ने देखने के बाद उसे अन्यत्र अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजन जिला अस्पताल में लेकर गए तो वहां भी डॉक्टरों ने भर्ती नहीं किया। इसके बाद परिजन उसे कांठ रोड स्थित एक निजी अस्पताल लेकर जा रहे थे लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह का कहना है कि शिकायत के आधार पर पुलिस टीम जांच करेगी। घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा।