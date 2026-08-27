Moradabad News: खेत में सब्जियां तोड़ रही महिला से दुष्कर्म

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मुरादाबाद। डिलारी थाना क्षेत्र में मंगलवार की शाम करीब साढ़े चार बजे खेत में सब्जियां तोड़ रही महिला के साथ अनीस अहमद ने दुष्कर्म किया। महिला के शोर मचाने पर उसका बेटा और उसकी भाभी आ गई और उन्होंने आरोपी को मौके पर ही दबोच कर पुलिस को सूचना दे दी। 50 वर्षीय पीड़ित महिला के बेटे ने डिलारी थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि मंगलवार की शाम करीब साढ़े चार बजे उसकी मां गांव से करीब 500 मीटर दूर खेत में सब्जियां तोड़ रही थी। इसी दौरान वहां डिलारी थाना क्षेत्र के रोशनपुर तेलीपुरा निवासी अनीस अहमद आ गया। आरोपी ने महिला को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला ने शोर मचाया तो उसका बेटा और उसकी भाभी आ गई। देवर-भाभी ने महिला को किसी तरह बचाया और आरोपी को दबोच लिया। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी अनीस अहमद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है। ब्यूरो