Moradabad News: प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के आरोप में पत्नी गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Sun, 29 Nov 2026 01:27 AM IST
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डिलारी। पुलिस ने क्षेत्र के गांव पीलकपुर से महेशपुर जाने वाले रास्ते से हत्यारोपी महिला आंचल को गिरफ्तार किया है। आंचल पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप है। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
डेढ़ साल पहले आंचल अपने पति को छोड़कर दो बच्चों के साथ पड़ोस में रहने वाले अमित के घर चली गई थी। अमित और आंचल के एक साथ रहने के कारण रिंकू और अमित के बीच रंजिश पैदा हो गई थी। इसी रंजिश के चलते अमित और आंचल ने रिंकू को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश रची थी। इस आपराधिक साजिश में अमित के भाई शिवम को भी शामिल किया गया था।
रिंकू के पिता राजेश कुमार ने पुलिस को मामले की पूरी जानकारी दी है। तीन महीने पहले रिंकू गांव के ही शिवम के साथ कुछ दूर स्थित सरकड़ा बिश्नोई गांव में रामलीला देखने गया था। वहां रिंकू और शिवम ने पहले शराब पी थी और उसके बाद रामलीला देखने निकल पड़े थे।
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साजिश के तहत आरोपी अमित और आंचल रास्ते में रिंकू के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शिवम के साथ रिंकू वहां पहुंचा तो तीनों आरोपियों ने मिलकर उस पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने धारदार हथियार से वार कर रिंकू की निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या की इस घटना को अंजाम देने के बाद शव को पास के ही जंगल में एक गन्ने के खेत में फेंक दिया था।
थाना प्रभारी निरीक्षक शोकेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आंचल ने अपने प्रेमी अमित और उसके भाई शिवम के साथ मिलकर पति रिंकू की हत्या की थी। इस सनसनीखेज घटना में शामिल अमित और शिवम को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब तक पुलिस पकड़ से दूर रही आरोपी पत्नी आंचल को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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डेढ़ साल पहले आंचल अपने पति को छोड़कर दो बच्चों के साथ पड़ोस में रहने वाले अमित के घर चली गई थी। अमित और आंचल के एक साथ रहने के कारण रिंकू और अमित के बीच रंजिश पैदा हो गई थी। इसी रंजिश के चलते अमित और आंचल ने रिंकू को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश रची थी। इस आपराधिक साजिश में अमित के भाई शिवम को भी शामिल किया गया था।
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रिंकू के पिता राजेश कुमार ने पुलिस को मामले की पूरी जानकारी दी है। तीन महीने पहले रिंकू गांव के ही शिवम के साथ कुछ दूर स्थित सरकड़ा बिश्नोई गांव में रामलीला देखने गया था। वहां रिंकू और शिवम ने पहले शराब पी थी और उसके बाद रामलीला देखने निकल पड़े थे।
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साजिश के तहत आरोपी अमित और आंचल रास्ते में रिंकू के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शिवम के साथ रिंकू वहां पहुंचा तो तीनों आरोपियों ने मिलकर उस पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने धारदार हथियार से वार कर रिंकू की निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या की इस घटना को अंजाम देने के बाद शव को पास के ही जंगल में एक गन्ने के खेत में फेंक दिया था।
थाना प्रभारी निरीक्षक शोकेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आंचल ने अपने प्रेमी अमित और उसके भाई शिवम के साथ मिलकर पति रिंकू की हत्या की थी। इस सनसनीखेज घटना में शामिल अमित और शिवम को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब तक पुलिस पकड़ से दूर रही आरोपी पत्नी आंचल को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।