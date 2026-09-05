Moradabad News: नवनियुक्त मंडल महासचिव अनिल कुमार का स्वागत

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मंडल अध्यक्ष अनीता सिंह एडवोकेट ने अनिल कुमार एडवोकेट को मंडल महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। स्वागत कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि वे संगठन की ओर से दी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और लीगल सेल के माध्यम से लोगों की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान तारा सिंह एडवोकेट, पदम सिंह, मनीष कुमार एडवोकेट, विश्वास एडवोकेट, सुनील कुमार एडवोकेट, अमन एडवोकेट आदि मौजूद रहे।

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भगतपुर। आजाद समाज पार्टी लीगल सेल में मंडल महासचिव नियुक्त किए जाने पर शाहपुर तिगरी निवासी अधिवक्ता अनिल कुमार का क्षेत्र में कई स्थानों पर स्वागत किया गया। पदाधिकारियों और समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाकर तथा स्मृति चिह्न भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दीं।