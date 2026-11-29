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मामले पहुंचे हैं।दरअसल साइबर ठगों द्वारा व्हाट्सएप पर शादी का डिजिटल कार्ड भेजा जा रहा है। संदेश में लिखा होता है कि आप सपरिवार आमंत्रित हैं। कार्ड देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करने या फाइल डाउनलोड करने को कहा जाता है। कई मामलों में यह सामान्य पीडीएफ कार्ड नहीं, बल्कि एपीके (एंड्रॉयड पैकेज किट) फाइल होती है। इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते ही मोबाइल में खतरनाक एप सक्रिय हो जाता है। यह एप मोबाइल में मौजूद संदेशों, ओटीपी और अन्य संवेदनशील जानकारियों तक पहुंच बनाने की कोशिश करता है। कुछ मामलों में ठग मोबाइल को दूर बैठकर नियंत्रित करने की कोशिश भी करते हैं। इसके बाद बैंकिंग संबंधी जानकारी का दुरुपयोग कर खाते से रकम निकाल ली जाती है।मोबाइल हैक कर रिश्तेदारों से मांगी रकममुरादाबाद। मझोला के काशीनगर नगर निवासी दीपक कुमार को किसी ने व्हाट्सएप पर डिजिटल शादी का कार्ड भेजा था। दीपक ने जैसे ही क्लिक किया। इसके बाद उसका मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद उसके नंबर से उसके रिश्तेदारों और परिचित को मैसेज भेजकर रुपयों की मांग की।युवक के खाते से ट्रांसफर करा लिए 50 हजार रुपयेमुरादाबाद। सिविल लाइंस के हरथला निवासी इमरान को उसके एक परिचित के नाम से मैसेज आया और उसके साथ एक शादी का डिजिटल कार्ड था। उसने आरोपी पर विश्वास कर उस कार्ड को डाउनलोड कर लिया। इसके बाद उसका मोबाइल हैक हो गया और उसके खाते से तीन बार में 50 हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए हैं। एक बार में 20 हजार और दो बार में 15-15 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए।जन्मदिन में बुलाने के लिए भेजा डिजिटल कार्डमुरादाबाद। भोजपुर निवासी रमेश सिंह को किसी ने व्हाट्सएप पर जन्मदिन पार्टी में बुलाने के लिए डिजिटल कार्ड भेज दिया। जिसमें बताया गया कि सपरिवार आना है। रमेश ने जैसे ही कार्ड क्लिक किया। उनका मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद उनके एक रिश्तेदार से 10 हजार रुपये की मांग की। रिश्तेदार ने उन्हें कॉल की तो सच्चाई सामने आ गई।साइबर एक्सपर्ट प्रशांत कुमार का कहना है कि व्हाट्सएप पर आए डिजिटल निमंत्रण पत्र को खोलने से पहले भेजने वाले की पहचान जरूर करें। किसी परिचित के नाम से संदिग्ध लिंक आए तो उसे फोन करके पुष्टि करें। अनजान स्रोत से आई एपीके फाइल बिल्कुल डाउनलोड या इंस्टॉल न करें।बरतें सावधानियांव्हाट्सएप पर आए अनजान लिंक पर क्लिक न करें।मोबाइल में अनजान एप इंस्टॉल करने से बचें।बैंक खाते का ओटीपी, पिन और पासवर्ड किसी से साझा न करें।जल्दबाजी पड़ सकती है भारीमुरादाबाद। साइबर एक्सपर्ट मनीष गोयल का कहना है कि शादी के सीजन में लोग रोजाना कई निमंत्रण पत्र प्राप्त करते हैं। ऐसे में बिना जांचे-परखे लिंक खोलने की आशंका बढ़ जाती है। जन्मदिन, सालगिरह, गृह प्रवेश और अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों के नाम पर भी इसी तरह के संदेश भेजे जा रहे हैं। ऐसे निमंत्रण पत्र क्लिक करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें।