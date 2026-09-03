Moradabad News: कोसी में बढ़ा पानी, तीन गांवों का रास्ता बंद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मंगलवार की दोपहर रामनगर बैराज से 28583 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। वहीं बुधवार को दिनभर बारिश होती रही। इसका असर दोपहर में मूंढापांडे क्षेत्र में देखने को मिला। कोसी का जलस्तर बढ़ गया। रनियाठेर में सड़क पर निर्माणाधीन पुलिया के पास ढाई फीट पानी बहने लगा है। इससे रनियाठेर, गदई खेड़ा और हरपाल नगर गांव रास्ता बंद हो गया है। रनियाठेर निवासी ठाकुर अविनाश, सतेंद्र सिंह ने बताया कि गांव के बाहर सड़क पर ढाई फीट तक पानी बह रहा है। इस कारण गदई खेड़ा, हरपालनगर, रनियाठेर गांव में आवाजाही बंद हो गई। यहां के लोगों को अब 25 किलोमीटर सैफनी होकर ब्लॉक मुख्यालय मूंढापांडे जाना होगा। हिरनखेड़ा निवासी सोनू ने बताया कि कोसी का पानी शाम पांच बजे उनके गांव में खाटू श्याम मंदिर के पास जैतपुर-विसाहट मार्ग पर बहने लगा। हरपाल नगर निवासी सर्वेश कुमार ने बताया कि कोसी नदी का पानी खेतों में बह रहा है।000खेतों में हो रही कटानमूंढापांडे। रामगंगा में पानी बढ़ने से रझेड़ा नदी उफना गई है। नदी लालाटीकर में खेतों को काट रही है। पूर्व प्रधान मोहम्मद आरिफ ने बताया कि उनका और उनके भाई साजिद, मुर्तजा, मुकेश, जसवंत, कृपाल के खेतों को नदी काट रही है। इसमें पेड़, धान, चारे बह गए। संवाद00- कोसी में पानी बढ़ने पर मूंढापांडे क्षेत्र में नजर रखी जा रही है। तहसीलदार राजस्व टीम के साथ मौके पर गए थे। लेखपालों को अपने-अपने क्षेत्र में रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित गांवों में नाव भेजी जाएगी। - अभिषेक कुमार सिंह, एसडीएम सदर