Moradabad News: शिक्षक एमएलसी चुनाव में सुबह आठ बजे होगा मतदान
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:30 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:30 AM IST
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मुरादाबाद। एडीएम प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी संगीता गौतम ने बताया कि बरेली-मुरादाबाद शिक्षक खंड निर्वाचन में 23 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से मतदान शुरू होगा। जो शाम चार बजे तक चलेगा।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन को सकुशल एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से मतदान स्थलों पर मतदाताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण कराए जाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट युवराज सिंह नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ब्यूरो
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उन्होंने बताया कि निर्वाचन को सकुशल एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से मतदान स्थलों पर मतदाताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण कराए जाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट युवराज सिंह नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ब्यूरो
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