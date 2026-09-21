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Moradabad News: मंडल के पांच जिलों में यूपीआईटीएस-2026 का होगा प्रचार, डीएम को निर्देश

Mon, 21 Sep 2026 02:26 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:26 AM IST
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upi tes-2026 mein mandal ke paanch schoolon ka prachar-prasar, shikshakon ko nirdesh diye jayenge
मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 (यूपीआईटीएस) में मुरादाबाद मंडल के उद्यमियों, निर्यातकों और कारोबारियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मंडलायुक्त संगीता सिंह ने मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर और संभल के जिलाधिकारियों को आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने और अधिक से अधिक उद्यमियों को इससे जोड़ने के निर्देश दिए हैं।
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यूपीआईटीएस-2026 का चौथा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में होगा। आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शकों और 1.50 लाख से अधिक बी2बी खरीदारों के साथ 4.50 लाख से अधिक बी2सी आगंतुकों को जोड़ने का लक्ष्य है।
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आयुक्त ने डीएम को सोशल मीडिया, होर्डिंग-बैनर, सार्वजनिक स्थलों, औद्योगिक क्षेत्रों, व्यापारिक संगठनों और उद्योग बंधु बैठकों के माध्यम से प्रचार कराने को कहा है। आयोजन में ओडीओपी, एमएसएमई, हस्तशिल्प, हथकरघा, वस्त्र, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोबाइल-इलेक्ट्रिक वाहन समेत विभिन्न क्षेत्रों के उत्पाद प्रदर्शित होंगे। इसका उद्देश्य उद्यमियों और निर्यातकों को नए बाजार, खरीदार और कारोबारी संपर्क उपलब्ध कराना है।
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