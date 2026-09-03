यूपी: टिकट किसे मिले वो अलग बात, फिलहाल इन छह सीटों पर 174 तलबगार; सबसे अधिक इस पार्टी से तो सबसे कम इस दल से

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जिले में छह विधानसभा सीटें हैं। मौजूदा समय में चार पर सपा और दो पर भाजपा काबिज है। जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे टिकट के दावेदार सामने आने लगे हैं। कुछ खुलकर अपने टिकट की पैरोकारी कर रहे हैं तो कुछ अभी पर्दे के पीछे से अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। विज्ञापन



मुरादाबाद जिले की छह सीटों पर भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा के टिकट पर 174 ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इसमें भाजपा के 37, सपा के 33, कांग्रेस के 62 और बसपा के 42 दावेदार शामिल हैं। जिले में छह विधानसभा सीटें हैं। मौजूदा समय में चार पर सपा और दो पर भाजपा काबिज है। जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे टिकट के दावेदार सामने आने लगे हैं। कुछ खुलकर अपने टिकट की पैरोकारी कर रहे हैं तो कुछ अभी पर्दे के पीछे से अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं।मुरादाबाद जिले की छह सीटों पर भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा के टिकट पर 174 ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इसमें भाजपा के 37, सपा के 33, कांग्रेस के 62 और बसपा के 42 दावेदार शामिल हैं।

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उत्तर प्रदेश में चुनावी मोड पर चल रहे राजनीतिक दलों से टिकट के दावेदार सामने आने लगे हैं। अभी तक जिले की छह विधानसभा सीटों के लिए भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा से 174 ने दावेदारी पेश की है। कांग्रेस से सबसे ज्यादा 62 और सपा से सबसे कम 33 दावेदार हैं।