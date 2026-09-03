यूपी: टिकट किसे मिले वो अलग बात, फिलहाल इन छह सीटों पर 174 तलबगार; सबसे अधिक इस पार्टी से तो सबसे कम इस दल से
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 03 Sep 2026 02:59 PM IST
सार
यूपी में सभी दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने लगे हैं। ऐसे में यूपी के मुरादाबाद जिले की छह विधानसभा सीटों के दावेदार सामने आने लगे हैं। ठाकुरद्वारा सीट पर सबसे अधिक 38 दावेदार सामने आए हैं। भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा से भी दावेदार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस से सबसे ज्यादा 62 और सबसे कम सपा से 33 ने दावेदारी पेश की है।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश में चुनावी मोड पर चल रहे राजनीतिक दलों से टिकट के दावेदार सामने आने लगे हैं। अभी तक जिले की छह विधानसभा सीटों के लिए भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा से 174 ने दावेदारी पेश की है। कांग्रेस से सबसे ज्यादा 62 और सपा से सबसे कम 33 दावेदार हैं।
जिले में छह विधानसभा सीटें हैं। मौजूदा समय में चार पर सपा और दो पर भाजपा काबिज है। जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे टिकट के दावेदार सामने आने लगे हैं। कुछ खुलकर अपने टिकट की पैरोकारी कर रहे हैं तो कुछ अभी पर्दे के पीछे से अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं।
मुरादाबाद जिले की छह सीटों पर भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा के टिकट पर 174 ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इसमें भाजपा के 37, सपा के 33, कांग्रेस के 62 और बसपा के 42 दावेदार शामिल हैं।
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जिले में छह विधानसभा सीटें हैं। मौजूदा समय में चार पर सपा और दो पर भाजपा काबिज है। जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे टिकट के दावेदार सामने आने लगे हैं। कुछ खुलकर अपने टिकट की पैरोकारी कर रहे हैं तो कुछ अभी पर्दे के पीछे से अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं।
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मुरादाबाद जिले की छह सीटों पर भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा के टिकट पर 174 ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इसमें भाजपा के 37, सपा के 33, कांग्रेस के 62 और बसपा के 42 दावेदार शामिल हैं।
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इन दावेदारों में मौजूदा विधायकों के अलावा पूर्व विधायक, पूर्व सांसद समेत राजनीतिक दलों के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारी भी शामिल हैं। पार्टियों के जिलाध्यक्षों का कहना है कि अभी प्रदेश नेतृत्व की ओर से टिकट के लिए आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। पार्टी से जुड़े पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने-अपने तरीके से टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं।
ठाकुरद्वारा सीट पर सबसे अधिक 38 दावेदार
मुरादाबाद जिले की ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट पर टिकट के लिए सबसे ज्यादा घमासान दिख रहा है। इस सीट पर अब तक भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा से 38 दावेदार सामने आ चुके हैं। जबकि सबसे कम 19 दावेदार कुंदरकी विधानसभा सीट पर हैं। मुरादाबाद नगर सीट से 36, बिलारी से 33, देहात से 25 और कांठ से 23 दावेदारों के नाम चर्चा में हैं।
मुरादाबाद जिले की ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट पर टिकट के लिए सबसे ज्यादा घमासान दिख रहा है। इस सीट पर अब तक भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा से 38 दावेदार सामने आ चुके हैं। जबकि सबसे कम 19 दावेदार कुंदरकी विधानसभा सीट पर हैं। मुरादाबाद नगर सीट से 36, बिलारी से 33, देहात से 25 और कांठ से 23 दावेदारों के नाम चर्चा में हैं।
किस सीट पर किस पार्टी से कितने दावेदार
|विधानसभा क्षेत्र
|भाजपा
|सपा
|कांग्रेस
|बसपा
|मुरादाबाद नगर
|04
|13
|16
|03
|मुरादाबाद देहात
|07
|07
|09
|02
|कांठ
|06
|02
|05
|10
|ठाकुरद्वारा
|05
|03
|19
|11
|कुंदरकी
|03
|06
|07
|03
|बिलारी
|12
|02
|06
|13