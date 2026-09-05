Moradabad News: नलकूपों से दो बिजली मोटर और कई के स्टार्टर चोरी

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कांठ। चाेर नलकूपों से दो दो मोटर और कई स्टार्टर चोरी कर ले गए। बृहस्पतिवार की रात चोर छजलैट के गांव महेंद्री सिकंदरपुर निवासी पुरुषोत्तम सिंह और निपेंद्र सिंह के नलकूपों से बिजली मोटर चुराने के बाद उनके अंदर से कॉपर का तार निकाल कर ले गए। इसी के साथ चोरों ने गांव के यशपाल सिंह, करतार सिंह, प्रदीप, अर्जुन, विनीत के नलकूपों से स्टार्टर ऑपरेटर व तार आदि भी चुरा लिए। वहीं चोरों ने किसान विरेंद्र सिंह और ओमकार सिंह के बिजली ट्रांसफार्मर भी खंभों से नीचे गिरकर चोरी के इरादे से क्षतिग्रस्त कर दिए। शुक्रवार की सुबह जब ग्रामीणों और किसानों को चोरियों का पता चला तो उन्होंने इसकी सूचना छजलैट पुलिस को दी। थानाध्यक्ष रमेश सहरावत ने बताया कि मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में सीसीटीवी, सर्विलांस और एसओजी की मदद ली जा रही है। संवाद