Moradabad News: महिला क्रिकेट टीमों के गठन के लिए ट्रायल 23 को

संवाद न्यूज एजेंसीमुरादाबाद। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन (डीएसए) की ओर से इंटर क्लब महिला क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 23 अक्तूबर को सुबह 10 बजे से आईएफटीएम विश्वविद्यालय के खेल मैदान पर ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। इसमें 15 वर्ष, 19 वर्ष, 23 वर्ष आयु वर्ग और सीनियर वर्ग की महिला खिलाड़ियों का चयन कर टीमों का गठन किया जाएगा।पूर्व रणजी खिलाड़ी एवं डीएसए के सचिव विजय गुप्ता ने बताया कि टूर्नामेंट के लिए प्रतिभाशाली महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को अवसर देने के उद्देश्य से चयन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इच्छुक महिला खिलाड़ी निर्धारित तिथि और समय पर आईएफटीएम विश्वविद्यालय के खेल मैदान पर पहुंचकर ट्रायल में प्रतिभाग करें। चयन प्रक्रिया के आधार पर अलग-अलग आयु वर्गों की टीमों का गठन किया जाएगा।