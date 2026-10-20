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Moradabad News: महिला क्रिकेट टीमों के गठन के लिए ट्रायल 23 को

Tue, 20 Oct 2026 02:42 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:42 AM IST
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Trials for the formation of women's cricket teams on the 23rd
डीएसए कराएगा इंटर क्लब टूर्नामेंट, चार वर्गों में खिलाड़ियों का होगा चयन
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुरादाबाद। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन (डीएसए) की ओर से इंटर क्लब महिला क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 23 अक्तूबर को सुबह 10 बजे से आईएफटीएम विश्वविद्यालय के खेल मैदान पर ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। इसमें 15 वर्ष, 19 वर्ष, 23 वर्ष आयु वर्ग और सीनियर वर्ग की महिला खिलाड़ियों का चयन कर टीमों का गठन किया जाएगा।

पूर्व रणजी खिलाड़ी एवं डीएसए के सचिव विजय गुप्ता ने बताया कि टूर्नामेंट के लिए प्रतिभाशाली महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को अवसर देने के उद्देश्य से चयन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इच्छुक महिला खिलाड़ी निर्धारित तिथि और समय पर आईएफटीएम विश्वविद्यालय के खेल मैदान पर पहुंचकर ट्रायल में प्रतिभाग करें। चयन प्रक्रिया के आधार पर अलग-अलग आयु वर्गों की टीमों का गठन किया जाएगा।
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