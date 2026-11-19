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बर्तन बाजार, चौमुखापुल, गंज बाजार और मंडी चौक जैसे प्रमुख बाजारों में दिन में कई बार जाम लग रहा है। इसकी वजह से ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय उपाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने कहा कि शहर में 20 हजार से अधिक ई-रिक्शा चल रहे हैं। कई ई-रिक्शा बिना यात्री के भी सड़कों पर घूमते रहते हैं। इससे बाजारों में यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। त्योहार के समय में ई-रिक्शाओं के संचालन के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी। हालांकि, वह व्यवस्था एक सप्ताह भी नहीं चल सकी। अब बाजारों में स्थिति फिर पहले जैसी हो गई है। उन्होंने कहा कि बाजारों में नाबालिग भी ई-रिक्शा चला रहे हैं। कई ई-रिक्शा क्षतिग्रस्त हैं और उनकी नंबर प्लेट भी नहीं है। इसके बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जाम की समस्या को लेकर शासन-प्रशासन से कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं। लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। इस मौके पर राकेश अग्रवाल, संजय सहगल, विमल अरोड़ा, हरीश भसीन, दीन दयाल, विशाल, नवीन रस्तोगी, गोपाल अग्रवाल, प्रदीप रस्तोगी, रघुवीर कट्टा, संजय आहूजा और सार्थक अग्रवाल मौजूद रहे।00जाम की वजह से दुकानों पर नहीं आ रहे ग्राहक-उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने ई-रिक्शाओं के अनियंत्रित संचालन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार को भारी नुकसान हो रहा है। ग्राहक दुकानों पर नहीं आ रहे हैं। व्यापारियों ने प्रशासन से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। व्यापारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे बाजार बंद कर हड़ताल करेंगे। बैठक का संचालन महामंत्री अमरीष अग्रवाल ने किया।