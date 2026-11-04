फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Topaz House won in cricket, and Ruby House won in basketball.

Moradabad News: क्रिकेट में टोपाज और बास्केटबॉल में रूबी हाउस जीता

Wed, 04 Nov 2026 02:38 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
Topaz House won in cricket, and Ruby House won in basketball.
मुरादाबाद। दिल्ली रोड स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल में चल रही तीन दिवसीय इंटर हाउस स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में मंगलवार को क्रिकेट और बास्केटबॉल के मुकाबले खेले गए। जूनियर-सीनियर बालक वर्ग की क्रिकेट प्रतियोगिता में टोपाज हाउस ने सैफायर हाउस को दो रन से हराकर खिताब जीता। वहीं बालिका वर्ग की बास्केटबॉल प्रतियोगिता में रूबी हाउस ने सैफायर हाउस को 2-0 से हराकर चैंपियन बना।
विज्ञापन

क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में एमरल्ड हाउस की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए छह ओवर में 14 रन पर सिमट गई। जवाब में सैफायर हाउस ने बिना विकेट गंवाए दो ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में टोपाज हाउस ने छह ओवर में दो विकेट पर 49 रन बनाए। जवाब में रूबी हाउस की टीम दो विकेट पर 37 रन ही बना सकी। फाइनल में टोपाज हाउस ने एक विकेट पर 34 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सैफायर हाउस की टीम तीन विकेट पर 32 रन ही बना सकी। इस तरह टोपाज हाउस ने दो रन से जीत दर्ज कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि सैफायर हाउस उपविजेता रहा।
विज्ञापन

बास्केटबॉल के बालिका वर्ग में रूबी हाउस ने टोपाज हाउस को 2-0 से हराया। दूसरे मुकाबले में सैफायर हाउस ने एमरल्ड हाउस को 1-0 से शिकस्त दी। फाइनल में रूबी हाउस ने सैफायर हाउस को 2-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। सैफायर हाउस को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रतियोगिताओं का संचालन खेल प्रशिक्षक शाहवेज अली, आरपी सिंह, हुमाम अहमद, कीर्ति बाजपेयी, नासिर हुसैन, सावन देओल ने किया। बुधवार को प्रतियोगिता के अंतिम दिन जूनियर और मिडिल विंग के बालक-बालिका वर्ग में फुटबॉल के मुकाबले होंगे। इसके साथ ही पुरस्कार वितरण समारोह के साथ खेल महोत्सव का समापन होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed