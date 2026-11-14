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Moradabad News: ओटीएस का आज आखिरी दिन, खुला रहेगा नगर निगम

Sat, 14 Nov 2026 02:27 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:27 AM IST
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Today is the last day for OTS; the Municipal Corporation will remain open.
अमर उजाला ब्यूरो
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मुरादाबाद। नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ लेने के लिए शनिवार को आखिरी मौका है। योजना के तहत भवन स्वामियों को एक अप्रैल 2026 तक के बकाया गृहकर और जलकर पर लगा ब्याज व सरचार्ज माफ किया जा रहा है। योजना की समय सीमा 14 नवंबर को समाप्त हो रही है। ऐसे में अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने और कर वसूली के लिए शनिवार को भी नगर निगम कार्यालय खोला जाएगा।




मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने शुक्रवार को आदेश जारी कर सभी कर निर्धारण अधिकारियों, कर अधीक्षकों, राजस्व निरीक्षकों, कर संग्रहकर्ताओं, वार्ड लिपिकों और आउटसोर्सिंग बिल वितरकों को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों को भवन स्वामियों से संपर्क कर अधिक से अधिक ओटीएस आवेदन कराने और गृहकर व जलकर की वसूली करने को कहा गया है। अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह ने बताया कि शासन ने प्रदेश के सभी नगर निकायों में 15 अगस्त 2026 से यह योजना लागू की थी। इसके तहत बकाया कर पर ब्याज और सरचार्ज में छूट दी जा रही है।
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