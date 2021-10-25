Moradabad News: स्वाइन फ्लू के तीन और मरीज मिले, एक दिल्ली एम्स में भर्ती

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डिप्टी सीएमओ डॉ. प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि अगवानपुर निवासी बुजुर्ग के घर टीम भेजी गई लेकिन कोई नहीं मिला। अन्य दोनों मरीजों की स्थिति सामान्य है। उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया है। अब जिले में संक्रमितों की संख्या 19 हो गई है। शुक्रवार को दो और मरीजों को जिला अस्पताल से छुट्टी दी गई। अब तक मिले मरीजों में से तीन अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें एक साईं अस्पताल में, एक जिला अस्पताल में और एक दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। अगवानपुर निवासी बुजुर्ग के परिजनों ने बताया कि वह लंबे समय से बीमार हैं। ब्लडप्रेशर, शुगर का इलाज नियमित चलता है। करीब दस दिन पूर्व उन्हें बुखार की शिकायत हुई। साथ में रहने वाले बड़े बेटे ने स्थानीय डॉक्टर को दिखाया। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा होने के कारण कांठ रोड स्थित फोटॉन अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने जांच कराई तो स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। इसके बाद दिल्ली एम्स भेज दिया गया।