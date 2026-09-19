Moradabad News: रतनपुर कला के मिनी स्टेडियम में आशीर्वाद का दीया जलाया

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कुंदरकी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 76वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत बृहस्पतिवार की रात कुंदरकी ब्लॉक के ग्राम रतनपुर कला स्थित मिनी स्टेडियम में आयोजित आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम हुआ जिसमें वक्ताओं ने ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री जी को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर राष्ट्रसेवा की शक्ति प्रदान करें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं कुंदरकी विधायक रामवीर सिंह, भाजपा क्षेत्रीय मंत्री हरजिंदर कौर, भाजपा जिलाध्यक्ष आकाश कुमार पाल, जिला महामंत्री नवीन चौधरी, जिला उपाध्यक्ष चकित चौधरी, ब्लॉक प्रशासक के पति गुलाम जिलानी, जिला मंत्री बृजेश लोधी, मंडल अध्यक्ष बबलू सिंह जाटव, विक्रम प्रधान, विजेंद्र चौधरी रोहित पाल हिमांशु समेत सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता रहे।फोटो संख्या सात और आठ भेजे गए हैं।