The impact of Vaishnodevi incident was visible in the railway division, 500 people postponed the journey

Updated Mon, 03 Jan 2022 12:33 AM IST Updated Mon, 03 Jan 2022 12:33 AM IST

माता वैष्णोदेवी के भवन में हुई घटना का असर रेल मंडल के यात्रियों पर भी देखने को मिला। तीन जनवरी तक लगभग 500 लोगों ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी है। सिर्फ मुरादाबाद रेलवे स्टेशन ही 144 लोग अपना किराया वापस ले चुके हैं। इसके अलावा रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, देहरादून, हरिद्वार, अमरोहा, सहारनपुर आदि स्टेशनों से 400 से ज्यादा टिकट रद्द हो चुके हैं। रेलवे ने मंडल में तकरीबन ढाई लाख रुपये यात्रियों को रिफंड किए हैं।

मुरादाबाद से काफी संख्या में श्रद्धालु वैष्णो देवी यात्रा के लिए गए हैं, अभी तक इनमें से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। ज्ञात हो कि इस बार वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को दो बार परेशानी का सामना करना पड़ा है। पिछले माह 20 दिसंबर से 29 दिसंबर तक फिरोजपुर में चले किसान आंदोलन के कारण देशभर से जम्मू और पंजाब जाने वाली 247 ट्रेनें प्रभावित रहीं थीं। इससे रोजाना ढाई लाख लोगों का सफर प्रभावित हो रहा था। अब एक बार पिर दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण लोगों ने अपनी यात्रा स्थगित की है। सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह ने बताया कि दो दिन में मुरादाबाद से तकरीबन 500 लोगों ने टिकट रद्द कराए हैं। रेलवे ने यात्रियों को लगभग ढाई लाख रुपये रिफंड किए हैं।