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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   The employees' union election will be held tomorrow; 82 employees will cast their votes.

Moradabad News: कल होगा कर्मचारी संघ का चुनाव, 82 कर्मचारी डालेंगे वोट

Sat, 31 Oct 2026 02:27 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:27 AM IST
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The employees' union election will be held tomorrow; 82 employees will cast their votes.
मुरादाबाद। उप्र मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी संघ के द्विवार्षिक चुनाव में चार पदों के लिए रविवार को वोट डाले जाएंगे। इसमें 82 कर्मचारी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष और संगठन मंत्री समेत पांच पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया है।
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उप्र मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी संघ के नौ पदों पर चुनाव के लिए 13 कर्मचारियों ने नामांकन किया था। इसमें अध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त मंत्री और कोषाध्यक्ष पद के लिए दो-दो नामांकन शामिल रहे। बाकी पांच पदों के लिए एक नामांकन रहे। इसके बाद श्रवण कुमार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रोहित कुमार को कनिष्ठ उपाध्यक्ष, एजाज अहमद को संगठन मंत्री, सोनू सिंह को ऑडिटर और शिवानी को सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा मंत्री निर्विरोध चुन लिया गया। चुनाव अधिकारी गोपीकृष्ण ने बताया कि पांच पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। एक नवंबर को संघ के चार पदों लिए वोट डाले जाएंगे। मतदाताओं की संख्या 82 है। मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है।
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ये चुनाव मैदान में
अध्यक्ष पद के लिए अभिषेक सिंह और संजीव कुमार सक्सेना, मंत्री पद के लिए उदयराज, नावेद सिद्दीकी, संयुक्त मंत्री पद के लिए असलम और हरिकेश कुमार, कोषाध्यक्ष पद के लिए अनीता रानी और अनिल कुमार श्रीवास्तव।
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