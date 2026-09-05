Moradabad News: कमिश्नर ने किया तेंदुआ प्रभावित गांव लालापुर पीपलसाना का दौरा

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इस दौरान कमिश्नर ने गांव के किनारे जंगल में रहे ग्रामीणों से भी बातचीत कर उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने ग्रामीणों से अकेले खेतों और जंगल की ओर न जाने, विशेषकर शाम और रात के समय सावधानी बरतने तथा तेंदुआ दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग को सूचना देने को कहा।कमिश्नर ने इसके बाद अस्थायी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्कता बरतने तथा तेंदुए की गतिविधियों की सूचना तत्काल वन विभाग एवं प्रशासन को देने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों को भी प्रभावित क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने और ग्रामीणों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। व ग्रामीणों की समस्या सुनी। ग्रामीणों ने जंगल के रास्ते में रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था, कच्चे रास्तों को पक्का कराने और गांव में रात भर बिजली सुचारू रखने की मांग की।उन्होंने प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों को गांव में लगातार निगरानी रखने और ग्रामीणों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। कमिश्नर के दौरे से ग्रामीणों को तेंदुए के आतंक से निजात मिलने की उम्मीद जगी है।एसडीएम वेद प्रकाश पाण्डेय, डीएफओ विनय कुमार, सीओ आशीष प्रताप, थाना प्रभारी मनोज परमार, ओमकार सिंह, वन विभाग के संजय कुमार, पीयूष जोशी, केपी सिंह, ग्रामीण पूर्व प्रधान इरफान अहमद, ओमवीर सिंह, मोहम्मद रफी सलमानी आदि उपस्थित रहे।