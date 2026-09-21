फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   The atmosphere became filled with devotion amidst chants of 'Ganpati Bappa Morya', and devotees danced with joy.

Moradabad News: गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से माहौल हुआ भक्तिमय, झूमे श्रद्धालु

Mon, 21 Sep 2026 02:07 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Mon, 21 Sep 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
The atmosphere became filled with devotion amidst chants of 'Ganpati Bappa Morya', and devotees danced with joy.
कुंदरकी। नगर में रविवार को श्री गणेश मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा धूमधाम से निकाली गई। नगर के मोहल्ला सादात पश्चिमी में स्थित काली मंदिर से शोभायात्रा शुरू हुई।
विज्ञापन

शोभायात्रा में श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नृत्य किया और एक-दूसरे को गुलाल लगाया। याद रहे कि श्री गणेश चतुर्थी पर नगर के प्राचीन शिवमंदिर, काली देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, कश्यप धर्मशाला आदि में श्री गणेश की मूर्तियां स्थापित की गईं थीं।
विज्ञापन

रविवार को श्रद्धालुओं ने भव्य श्री गणेश मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा निकाली जोकि मुख्य बाजार से मार्ग से होते हुए बस स्टैंड पहुंची और वहां से हाईवे से होती हुई कस्बा पुलिस चौकी के पास संपन्न हुई जिसके बाद श्रद्धालु सभी श्री गणेश की आठ मूर्तियों को गंगा में विसर्जन करने के लिए ब्रजघाट को लेकर गए और वहां पर विधि विधान के साथ मूर्तियों को गंगा में विसर्जन कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed