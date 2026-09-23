हाईवे पर बहने लगा घी; वीडियो: डिब्बे-बाल्टी लेकर दौड़े लोग, पुलिस ने रोक दिया ट्रैफिक, नजारा देख सब दंग

यूपी के मुरादाबाद जिले के कटघर क्षेत्र में रामगंगा पुल पर मंगलवार की दोपहर करीब दो बजे वनस्पति घी से लदा कैंटर पलट गया। हादसे के बाद घी सड़क पर दूर तक फैल गया। इसकी जानकारी मिलने पर आसपास के गांवों के लोग डिब्बे और बाल्टी लेकर पहुंच गए। घी के लिए लोगों के बीच खूब मारामारी होती रही। इसका किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हादसे के समय कैंटर हरियाणा से उत्तराखंड के रुद्रपुर जा रहा था।

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