फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Sugar prices dampen the sweetness of the festive season; people disappointed as the price hits 60

Moradabad News: चीनी की कीमतों ने छीनी त्योहार की मिठास, 60 के भाव से लोग निराश

Tue, 20 Oct 2026 02:07 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Tue, 20 Oct 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Sugar prices dampen the sweetness of the festive season; people disappointed as the price hits 60
एजेंसी ठाकुरद्वारा। समाधान दिवस में शिकायत के बाद भी चीनी के दाम कम न होने से नगर के लोग निराश हैं। बाजार में चीनी का फुटकर भाव 60 रुपये प्रति किलो से नीचे नहीं आया है। कुछ जगह तो विक्रेता मौका देखकर 64 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भी बेच रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि समाधान दिवस में शिकायत के तुरंत बाद एक ट्रक पर लगा चीनी 50 रुपये किलो के बैनर की झलक सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। इससे लगा कि समाधान दिवस में शिकायत का असर हो गया लेकिन बाजार में खरीदारी के समय प्रति किलो चीनी की कीमत 60 रुपये या इससे ऊपर ही देनी पड़ी।
विज्ञापन

नगर में ही रहने वाले कमल सिंह ने अपना अनुभव बताया कि बाजार में घूमने पर पाया कि कहीं भी चीनी 60 रुपये किलो से कम नहीं है। गांव मानावाला निवासी बबलू ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि नवरात्र से दिवाली तक त्योहारी माहौल में मिठाई समेत चीनी का खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में त्योहार की तैयारियों पर चीनी की कीमतें भारी पड़ रही हैं। भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष अधिवक्ता उमेश गुप्ता ने कहा कि 17 अक्तूबर को समाधान दिवस में यह शिकायत रखने पर वहां मौजूद एडीएम जितेंद्र पाल ने एसएमआई को जांच के निर्देश दिए थे। बोले, एक-दो दिन में भाव नहीं घटे तो और बड़े अफसरों से शिकायत की जाएगी। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ठाकुरद्वारा इकाई के अध्यक्ष लईक आजाद का कहना है कि छोटे व्यापारी थोक कारोबारियों से मिले भाव पर ही चीनी बेच रहे हैं। प्रशासन को होलसेल में बिक्री करने वालों और चीनी मिलों पर सख्ती करनी चाहिए।
विज्ञापन


इस बाबत पूछने पर एसडीएम अंजनी कुमार मिश्रा ने कहा कि चीनी अधिक रेट पर बेचने वालों पर कार्रवाई के निर्देश एसएमआई को दिए गए थे। उन्होंने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है, इस बारे में उनसे पूछा जाएगा। उधर, एसएमआई नरेंद्र सिंह ने बताया कि अवकाश के कारण वे अभी दुकानों की चेकिंग नहीं कर सके हैं। बुधवार से जांच की जाएगी। जरूरत पर चीनी मिल में जाकर भी जांच करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed