Moradabad News: मेरे सपनों का भारत विषय पर छात्रों ने रखे विचार

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बिलारी। गोविंद महाविद्यालय तेवरखास में शनिवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत मेरे सपनों का भारत विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्रों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुरेश सैनी ने कहा कि मानव जीवन की शुरुआत सपनों से होती है। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. सीडी शुक्ला, डॉ. फिरोज खान, सूरज सिंह, डॉ. सुमन लता, हरवीर सिंह, सुरेंद्र कुमार, दीपक पांडे, जुबैर आलम, सुमित श्रीवास्तव सहित छात्र-छात्राओं ने विचार रखे। संचालन एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. फिरोज खान ने किया।