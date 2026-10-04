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Moradabad News: संकुल स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने लगाई दौड़

Sun, 04 Oct 2026 02:30 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Sun, 04 Oct 2026 02:30 AM IST
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Students participated in a race at the cluster-level competition.
बिलारी। स्टेशन रोड स्थित राम रतन इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर शनिवार को संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न कॉलेजों से पहुंचे छात्र-छात्राओं ने दौड़ और लंबी कूद में प्रतिभाग किया।
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प्रतियोगिता की शुरुआत कॉलेज के प्रधानाचार्य पुष्पेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर की। प्रतियोगिता में 1500 मीटर सीनियर वर्ग की दौड़ में पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज नगलिया जट के मनोज ने प्रथम, कृषि औद्योगिक इंटर कॉलेज के सुमित ने द्वितीय और राम रतन इंटर कॉलेज के अयान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जूनियर वर्ग में गायत्री बालिका विद्यापीठ इंटर कॉलेज के रविकांत प्रथम, अनुज कुमार इंटर कॉलेज के राहुल द्वितीय और कृषि औद्योगिक इंटर कॉलेज अमरपुर काशी के वैभव तृतीय रहे। 100 मीटर सीनियर वर्ग में डॉ. देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के उमेश कुमार प्रथम, कृषि औद्योगिक इंटर कॉलेज अमरपुर काशी के मोहित द्वितीय और पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज नगलिया जट के बंटी तृतीय रहे।
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जूनियर वर्ग में कृषि औद्योगिक इंटर कॉलेज अमरपुर काशी के ऋषु प्रथम, लक्ष्मण सरस्वती शिशु मंदिर के विनय द्वितीय और डॉ. देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के वरुण तृतीय रहे।
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सब-जूनियर वर्ग में पीसीएस के गोविंद प्रथम, डॉ. देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के हरिहंत द्वितीय और लक्ष्मण सरस्वती शिशु मंदिर के आदित्य तृतीय रहे। 200 मीटर सीनियर वर्ग में उमेश प्रथम, बीएचपी के साकार द्वितीय और अनुज कुमार इंटर कॉलेज के सचिन तृतीय रहे।
जूनियर वर्ग में ऋषु प्रथम, अरुण द्वितीय और पीसीएस के विवेक कुमार तृतीय रहे। सब-जूनियर वर्ग में कृषि औद्योगिक इंटर कॉलेज अमरपुर काशी के नेपाल प्रथम, लक्ष्मण सरस्वती शिशु मंदिर के सूर्यांश द्वितीय और अनुज कुमार इंटर कॉलेज के रिंकू तृतीय रहे।
लंबी कूद के सीनियर वर्ग में डॉ. देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के अभिषेक यादव प्रथम, कृषि औद्योगिक इंटर कॉलेज के आकाश द्वितीय और राम रतन इंटर कॉलेज के अयान तृतीय रहे। जूनियर वर्ग में लक्ष्मण सरस्वती शिशु मंदिर के विनय प्रथम, पीएम श्री नगलिया जट के मनोज द्वितीय और डॉ. देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के वरुण तृतीय रहे।

सब-जूनियर वर्ग में कृषि औद्योगिक इंटर कॉलेज के नेपाल प्रथम, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज नगलिया के प्रियांशु द्वितीय और लक्ष्मण सरस्वती शिशु मंदिर के सूर्यांश तृतीय रहे। प्रतियोगिता आयोजन में क्रीड़ा प्रभारी रणविजय सिंह के अलावा किशन अवतार, आनंद, विकास, आदित्य कुमार, पंकज सक्सेना, अक्षय भटनागर, पुनीत चौधरी, इदरीस अहमद आदि का सहयोग रहा।
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