Moradabad News: तेज रफ्तार कार ने चार मजदूरों को रौंदा, दो गंभीर

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ठाकुरद्वारा। जसपुर मार्ग पर रविवार देर रात एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े चार मजदूरों को रौंद दिया। इस दुर्घटना में सभी मजदूर घायल हो गए। गांव गझेड़ा आलम निवासी यह मजदूर रात करीब 10 बजे लेंटर डालकर लौट रहे थे। गांव फैजुल्लागंज के पास उनके ट्रैक्टर में तेल खत्म हो गया था। चालक तेल लेने गया था और मजदूर सड़क किनारे इंतजार कर रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। घायलों में विशाल, बाबूराम, नन्हे और रोहित शामिल हैं। सभी को 108 एंबुलेंस से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना में गंभीर घायल विशाल और बाबूराम को निजी एंबुलेंस से काशीपुर भेजा गया है। उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज परमार ने बताया कि पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। अभी तक दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कोई तहरीर नहीं मिली है।