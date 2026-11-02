Moradabad News: महागठबंधन की महारैली के लिए सपा विधायक व कार्यकर्ता दिल्ली रवाना

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सपा कैंप कार्यालय एमआई हाउस पर सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सपा विधायक ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति के वोट का महत्व है। मतदाता सूची में पारदर्शिता और मताधिकार की रक्षा बेहद जरूरी है। एसआईआर के नाम पर किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं कटना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर अपनी आवाज उठा रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए सदैव संघर्ष करती रहेगी।बिलारी से दिल्ली जाने वाले सपा कार्यकर्ताओं में जिला उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान, इश्तियाक सैफी, सद्दाम सैफी वकार यूनुस, आमिल सिद्दीकी, जरीफ अंसारी, हप्पू राजा मोहसिन कमाल, मुजीव पासा, आरिफ पाशा, भूपसिंह जाटव, सुमित यादव, गजेंद्र यादव, राहुल यादव, योगेंद्र यादव, कसीम आजाद, रिजवान खान, मोहम्मद हसनैन व कपिल राज आदि मुख्य थे।