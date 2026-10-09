Moradabad News: श्रीकृष्ण ने गोवर्धन उठाकर की ब्रजवासियों व गोवंश की रक्षा

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उन्होंने बताया कि ब्रजवासी इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनके जीवन का आधार गोवर्धन पर्वत, गोमाता और प्रकृति हैं। इसके बाद ब्रजवासियों ने इंद्र यज्ञ के बजाय गोवर्धन पूजा और अन्नकूट किया। इससे क्रोधित इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार वर्षा कर दी। सात दिन तक वर्षा के बीच भगवान श्रीकृष्ण ने कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों और गोवंश की रक्षा की।उन्होंने कहा कि इंद्र का अहंकार टूटना संदेश देता है कि पद बड़ा नहीं, भाव बड़ा होता है। आज प्रकृति का दोहन करना भी अहंकार का रूप है। पहाड़, नदियां, पेड़ और गौवंश की रक्षा करना ही गोवर्धन पूजा का वास्तविक संदेश है। कहा कि छप्पन भोग का प्रसंग समाज के साथ मिल-बांटकर खाने की सीख देता है। इस मौके पर अंजू, कुसुम, स्वाति, प्रेम वाला, रेनू सिंह, वाणी, अनीता, प्रीति, गुंजन, मेघा, अमित अग्रवाल, पराग, मंजू अग्रवाल, इंदु मेहता, मीनू, शैली, अंजू सिक्का, मधुलिमा, आशा मौजूद रहीं।