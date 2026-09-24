Moradabad News: बार चुनाव में सचिव समेत कई पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित

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चुनाव अधिकारी नवाब हुसैन ने बताया कि बार एसोसिएशन के सचिव पद पर परमजीत सिंह और यशवंत सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। प्रत्याशी यशवंत सिंह ने अपनी मर्जी से अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। ऐसी स्थिति में सचिव पद पर परमजीत सिंह निर्विरोध निर्वाचित हो गए।तहसील बार एसोसिएशन के कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर फहीमुद्दीन, अभिषेक शर्मा और राहुल देव तथा संयुक्त सचिव पद पर चौधरी विजयवीर सिंह, मोहम्मद उस्मान और इकबाल हुसैन आदि भी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। तहसील बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद पर भी एक-एक प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र जमा किए जाने की वजह से सभी निर्विरोध निर्वाचित हो गए।चुनाव अधिकारी के अनुसार अब केवल अध्यक्ष पद पर दो प्रत्याशी होने की वजह से मतदान होगा। बुधवार दोपहर बाद निर्विरोध निर्वाचित सचिव चौधरी परमजीत सिंह का तहसील परिसर में बार सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी विनय कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष भगवान सरन माथुर, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे।