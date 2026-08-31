सत्ता का संग्राम: कांठ में क्या है चुनावी माहौल? विधानसभा में कितना हुआ काम, जनता ने दी रिपोर्ट
सत्ता का संग्राम: अमर उजाला की टीम 'सत्ता का संग्राम' अभियान के तहत कांठ पहुंची। टीम ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं का रुख जाना। युवाओं, किसानों और महिलाओं से बातचीत की गई। जहां कई मुद्दों पर खुलकर बात हुई।
विस्तार
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ने लगी है। राजनीतिक दल अपने समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं। इसी बीच मुरादाबाद जिले के कांठ विधानसभा क्षेत्र में जनता का मूड और चुनावी प्राथमिकताएं जानने के लिए अमर उजाला की टीम ‘सत्ता का संग्राम’ अभियान के तहत क्षेत्र में पहुंची। इस दौरान युवाओं, किसानों और स्थानीय निवासियों से बातचीत की गई। साथ ही मौजूदा विधायक के कामकाज और आगामी चुनाव को लेकर अपनी उम्मीदें भी साझा कीं। पढ़िए पूरी खबर...
कांठ में सपा विधायक के कामों पर जनता ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। अमर उजाला का 'सत्ता का संग्राम' कार्यक्रम काठ विधानसभा क्षेत्र पहुंचा। यहां टीम ने वरिष्ठों, युवाओं और स्थानीय निवासियों से चुनावी मुद्दों पर बात की। ग्राम प्रधान शमीम अहमद ने महंगाई और अधूरे रास्तों को मुख्य मुद्दा बताया। आयुष्मान कार्ड न बनने और सरकारी शिक्षा व्यवस्था की कमी पर चिंता जताई। मजदूर मोहम्मद राशिद ने चुन्नू विधायक की सराहना की। मोहम्मद युसुफ ने शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा और हिंदू-मुस्लिम भाईचारे में कमी को बड़े मुद्दे बताया।
कांठ में किसानों ने रखी अपनी बात?
कांठ विधानसभा क्षेत्र में किसानों और स्थानीय निवासियों से बात की गई। लोगों ने खाद, विकास और विधायक के कामकाज समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि वे किन मुद्दों पर इस बार अपना विधायक चुनेंगे। किसान कुलदीप कुमार ने खाद की उपलब्धता पर संतोष जताया। किसानों ने खाद की उपलब्धता, जबरदस्ती छोटे पैकेट बेचना और अधिक दाम पर खाद मिलने को मुद्दा बताया। सड़कों की खराब स्थिति, लाइटों की कमी और हजारों बीघा जंगल को प्रभावित करने वाले कच्चे नाले का पक्का न होना प्रमुख विकास संबंधी समस्याएं हैं। लेखराज ने बताया कि खाद दवाई के साथ ही मिलती है। धर्मपाल सैनी और सचिन ने शिक्षा, बच्चों की सुरक्षा और हजारों बीघा जंगल के बेकार पड़े होने को भी महत्वपूर्ण मुद्दे बताया।
कांठ में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य है बड़ा मुद्दा?
'सत्ता का संग्राम' कार्यक्रम के तहत कांठ विधानसभा में स्थानीय निवासियों से बात की गई। लोगों ने विकास, आरक्षण और वर्तमान विधायक के कामकाज पर अपनी राय रखी। विश्वेश्वर नाथ ने विकास को मुख्य मुद्दा बताया। धर्मेंद्र चौहान ने आरक्षण खत्म करने, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य की मांग की। गुरुद्वारा सिंह सभा के संरक्षक ने कांठ के अपेक्षित विकास न होने पर चिंता जताई। काठ विधानसभा में विकास एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। लोगों ने शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सड़क, बिजली और पानी की समस्याओं का जिक्र किया। वर्तमान विधायक कमाल अख्तर के कामकाज पर मिली-जुली राय है।
कांठ विधानसभा में सड़क-शिक्षा-स्वास्थ्य पर युवाओं की क्या है मांग?
का 'सत्ता का संग्राम' कार्यक्रम के तहत कांड में टीम ने स्थानीय निवासियों और युवाओं से चुनावी मुद्दों पर बात की। लोगों ने वर्तमान विधायक कमाल अख्तर के कामकाज और क्षेत्र की समस्याओं पर अपनी राय रखी। वसीम ने कहा कि कमाल अख्तर से सड़कें, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार जैसे कोई काम नहीं हुए। मोहम्मद शाहिद ने विकास को मुख्य मुद्दा बताया। मोहम्मद नौशाद ने शिक्षा में छुट्टियों की अधिकता और सुरक्षा में दिक्कतें बताईं। कई निवासियों ने वर्तमान विधायक कमाल अख्तर के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया। काठ विधानसभा क्षेत्र में विकास एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। सड़कों की खराब स्थिति, शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं में कमी, तथा बेरोजगारी दर बढ़ना प्रमुख समस्याएं हैं।
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