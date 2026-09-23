Moradabad News: राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों ने निकाला कैंडल मार्च

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मुरादाबाद। राजकीय केजीके होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के छात्र-छात्राओं द्वारा मंगलवार को कॉलेज परिसर में कैंडल मार्च निकाला गया। विद्यार्थियों ने लखनऊ में विद्यार्थियों एवं डॉक्टरों के साथ हुई घटनाओं के मार्च का आयोजन किया। छात्र-छात्राओं का आरोप था कि लखनऊ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों और डॉक्टरों के साथ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, अभद्र भाषा एवं कथित दुर्व्यवहार किया गया। इससे कई छात्रों के हाथ-पैर में चोट लगी और कुछ के कपड़े भी फट गए थे। विद्यार्थियों का कहना है कि घटना प्रदेश भर के आयुष मेडिकल कॉलेजों के विद्यार्थियों को आहत किया है। इसी कारण विद्यार्थियों द्वारा इस दिन को ब्लेक डे के रूप में चिह्नित करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया गया है। कैंडल मार्च के माध्यम से छात्र-छात्राओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार, सम्मानजनक व्यवहार तथा अपनी मांगों की सुनवाई की मांग को दोहराया। विद्यार्थियों ने घटना की निष्पक्ष समीक्षा एवं शांतिपूर्ण तरीके से संवाद के माध्यम से समाधान की मांग की। इस अवसर पर प्रवीण ठाकुर, राहुल भास्कर, आशीष रस्तोगी, मनोज कुमार, पंकज कुमार चौधरी, करिश्मा, सौम्या, फरा, आकृति आदि मौजूद रहीं।