Moradabad News: सफाई कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को भेजा मांगों का ज्ञापन

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ज्ञापन में संविदा सफाई कर्मियों को तुरंत नियमित करने की मांग की गई है। बाह्य सेवा निगम का गठन कर उसकी व्यवस्था को प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाए। बाह्य सेवा कर्मचारियों को नवंबर माह से बढ़ा हुआ मानदेय दिलाने की भी मांग शामिल है। संघ ने संविदा सफाई कर्मियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार समान वेतन और भत्ते देने की अपील की। इसके अतिरिक्त, सफाई कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले और अनुसूचित जाति आरक्षण में 50 फीसदी हिस्सा वाल्मीकि वर्ग के लिए आरक्षित हो।ज्ञापन देने वालों में स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रमुख महामंत्री राजेंद्र सहदेव, मंडल उपाध्यक्ष गजराम सिंह, नगर अध्यक्ष सुरेश वाल्मीकि, कपिलराज, रितिक कुमार, जीतू वाल्मीकि, सोनू रत्नाकर और राजीव सिंह आदि रहे। संवाद