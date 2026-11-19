संभल: जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट के कारण टली सुनवाई, अब 17 दिसंबर को अगली तारीख
अमर उजाला नेटवर्क, चंदाैसी Published by: Vimal Sharma Updated Thu, 19 Nov 2026 05:18 PM IST
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संभल की जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर दायर वाद में चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह के न्यायालय में बृहस्पतिवार को सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला स्थगित होने के कारण सुनवाई टल गई।
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अब इस मामले में 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। बता दें कि संभल में 19 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी, अधिवक्ता हरिशंकर जैन समेत आठ लोगों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन जनपद संभल स्थित चंदौसी आदित्य सिंह के न्यायालय में वाद दायर किया था।
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डीजीसी प्रिंस शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई को 19 नवंबर की तारीख लगाई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में कार्रवाई स्थगित होने के कारण सुनवाई के लिए अब 17 दिसंबर की तारीख नियत कर दी गई है।
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सिमरन गुप्ता के पक्षकार बनने के प्रार्थनापत्र पर पत्र पर भी सुनवाई टली
संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे के मामले दायर किए गए मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए राष्ट्रीय हिंदू शक्ति दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने सिविल जज सीनियर डिवीजन जनपद संभल स्थित चंदौसी आदित्य सिंह के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें उनका कहना है कि हम सनातनी हैं, उन्हें उक्त मुकदमे में पक्षकार बनाया जाए। न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 दिसंबर नियत कर दी है।
संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे के मामले दायर किए गए मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए राष्ट्रीय हिंदू शक्ति दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने सिविल जज सीनियर डिवीजन जनपद संभल स्थित चंदौसी आदित्य सिंह के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें उनका कहना है कि हम सनातनी हैं, उन्हें उक्त मुकदमे में पक्षकार बनाया जाए। न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 दिसंबर नियत कर दी है।