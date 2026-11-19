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दिल्ली रोड स्थित एमपीएस क्रिकेट एकेडमी के मैदान पर खेले गए मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरआरके की टीम ने 10 विकेट खोकर 185 रन बनाए। अंश ने 43 गेंदों में 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि अमित ने 43 गेंदों में 42 रन बनाए। कैलिबर क्रिकेट एकेडमी की ओर से अली हमजा ने तीन विकेट हासिल किए। फैज, अबूजर और कृष्णा को एक-एक विकेट मिला।जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी कैलिबर क्रिकेट एकेडमी की टीम निर्धारित 30 ओवर में नौ विकेट खोकर 118 रन ही बना सकी। अरीब ने 52 गेंदों में 31 और दिव्यांश ने 28 गेंदों में 24 रन बनाए। आरआरके क्रिकेट एकेडमी की ओर से हार्दिक और सौरभ ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि युग ने दो विकेट हासिल किए। गेंदबाजी के लिए हार्दिक को मैन ऑफ द मैच चुना गया।टूर्नामेंट के दौरान पूर्व रणजी खिलाड़ी एवं डीएसए सचिव विजय गुप्ता, अवस्थी मेमोरियल कमेटी के सचिव नितिन गुप्ता, मिर्जा दानिश आलम, एडमिनिस्ट्रेटिव साउद आलम, उमैर, इमरान, रोहित, प्रतीक्षा, शरीफ आदि मौजूद रहे।