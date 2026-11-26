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हालात यह हैं कि पूरे रास्ते में धूल उड़ती रहती है। कई जगह जलभराव की समस्या भी बनी हुई है। नाले का निर्माण अधूरा है। जहां नाला बन चुका है वहां भी पानी की निकासी नहीं हो रही। नाले से होकर पाइप लाइन जाने से पानी आगे नहीं जा रहा है। इसका खामियाजा स्थानीय लोगों और दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। धूल और अव्यवस्था के चलते दुकानों पर ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। कारोबार प्रभावित हो चुका है। निर्माण की सुस्त रफ्तार को देखते हुए लोगों को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है।000000क्या बोले लोगफोटोपहले दुकान पर ग्राहक आते थे तो कारोबार भी ठीक चलता था। आठ माह से काम ठप पड़ा है। सड़क खुदी होने के कारण दुकानदारी चौपट हो गई है। - बबलूइतने महीनों में नाले का आधा-अधूरा निर्माण हुआ है। पाइप ऊंचा दबा दिया गया है। इस वजह से पानी की निकासी नहीं हो रही है। - सनीनाले खुले पड़े हैं। सड़क पर धूल उड़ने के कारण ग्राहक दुकान पर नहीं आते। अप्रैल से सड़क की खोदाई की गई है, अभी पता नहीं कितना समय और लगेगा। - दीपक यादवमेरा अलमारी का कारोबार है। सड़क की इस हालत के कारण कारोबार आधा रह गया है। धूल के चलते ग्राहक दुकान तक नहीं पहुंच रहे हैं ।- मनोज अग्रवालक्रॉकरी की दुकान है। धूल-मिट्टी के कारण पूरे दिन परेशानी उठानी पड़ती है। निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। - कविता गुप्ताजब भी घर से बाहर निकलते हैं तो धूल से परेशान होना पड़ता है। दोपहर में बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। - प्रियंकासड़क की खोदाई के बाद से आए दिन हादसे हो रहे हैं। अप्रैल से नवंबर आ गया, लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ। अंकित शर्मानालियों का निर्माण नीचा किया जा रहा है। इस वजह से पानी पूरी तरह नहीं निकल पा रहा है। पता नहीं धूल से कब राहत मिलेगी। - सुरेश कुमार00000वर्जनदो दिन बाद सभी ठेकेदारों को समीक्षा बैठक में बुलाया गया है। ताकि समय सीमा पर निर्माण कार्य पूरा किया जा सके। मैंने भी निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। - दिवाली पर 10 दिनों की छूट दी गई थी। इसलिए देरी हुई है। - हिमांशु कौशिक, नगर आयुक्त