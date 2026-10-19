Moradabad News: ऋषिपाल सिंह बने भाकियू अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष

छजलैट क्षेत्र के गांव भीकनपुर निवासी चौधरी ऋषिपाल सिंह इससे पहले छजलैट ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर संगठन के लिए कार्य कर रहे थे। रविवार को प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हरिनाम सिंह वर्मा ने उन्हें जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। वहीं मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष रहे सतीश चौधरी को मुरादाबाद मंडल का सचिव बनाया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह रंधावा ने चौधरी ऋषिपाल सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जारी मनोनयन पत्र सौंपा।उन्होंने नवमनोनीत जिलाध्यक्ष से किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए संगठन को मजबूत करने की अपेक्षा जताई। वहीं पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी चौधरी ऋषिपाल सिंह का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने संगठन की नीतियों को किसानों तक पहुंचाने और आपसी समन्वय के साथ काम करने का संकल्प लिया। इस दौरान तहसील अध्यक्ष समरपाल सिंह, प्रदीप छिल्लर, कुशपाल सिंह, सतीश बिश्नोई व रिजपाल सिंह आदि रहे।